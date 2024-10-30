Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ начинают отступать из Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Он отметил, что российская армия ведет наступление из района Угледара. По словам Кимаковского, в Разливе уже «разбиваются» те силы, которые скапливаются ВСУ для того, чтобы удерживать Курахово.

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Советник главы ДНР подчеркнул, что за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что ВС РФ смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отметил, что взятие Покровска (в 1962–2016 годы – Красноармейск) облегчит работу российской армии в районах и Селидова и Курахова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияУкраина

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