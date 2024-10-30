Советник главы ДНР подчеркнул, что за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что ВС РФ смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отметил, что взятие Покровска (в 1962–2016 годы – Красноармейск) облегчит работу российской армии в районах и Селидова и Курахова, передает «Радиоточка НСН».

