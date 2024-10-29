Российские войска освободили город Селидово в ДНР
29 октября 202413:19
Город Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью освобождён. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, ч то населённый пункт был взят под полный контроль «в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр».
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-го мотострелкового полка с освобождением Катериновки ДНР.
Он также поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru