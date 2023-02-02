Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Киеву на €500 млн

Совет Евросоюза утвердил седьмой блок военной помощи Киеву на сумму полмиллиарда евро. Кроме того, Брюссель выделил 45 миллионов евро на подготовку бойцов украинских вооруженных сил в рамках программы военной помощи ЕС.

Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, принятые решения призваны послать однозначный сигнал о готовности ЕС поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо для гарантии её безопасности и суверенитета.

Боррель: общее число обученных в ЕС военнослужащих ВСУ достигнет 30 тысяч

Таким образом, очередной пакет доводит совокупную военную помощь ЕС Киеву за счет Европейского фонда мира до 3,6 миллиарда евро. Решение принято в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится в пятницу, 3 февраля.

Как сообщает НСН, глава правительства Украины Денис Шмыгаль озвучил сегодня сумму финансовых средств, которая по мнению Киева, необходима в текущем году для восстановления страны. Это 17 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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