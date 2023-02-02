Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Киеву на €500 млн

Совет Евросоюза утвердил седьмой блок военной помощи Киеву на сумму полмиллиарда евро. Кроме того, Брюссель выделил 45 миллионов евро на подготовку бойцов украинских вооруженных сил в рамках программы военной помощи ЕС.

Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, принятые решения призваны послать однозначный сигнал о готовности ЕС поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо для гарантии её безопасности и суверенитета.