Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Киеву на €500 млн
Совет Евросоюза утвердил седьмой блок военной помощи Киеву на сумму полмиллиарда евро. Кроме того, Брюссель выделил 45 миллионов евро на подготовку бойцов украинских вооруженных сил в рамках программы военной помощи ЕС.
Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, принятые решения призваны послать однозначный сигнал о готовности ЕС поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо для гарантии её безопасности и суверенитета.
Таким образом, очередной пакет доводит совокупную военную помощь ЕС Киеву за счет Европейского фонда мира до 3,6 миллиарда евро. Решение принято в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится в пятницу, 3 февраля.
Как сообщает НСН, глава правительства Украины Денис Шмыгаль озвучил сегодня сумму финансовых средств, которая по мнению Киева, необходима в текущем году для восстановления страны. Это 17 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Песков пояснил, что значат слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
- Президент Венгрии призвала гарантировать права нацменьшинств на Украине
- Серия взрывов прогремела в Мариуполе. Видео
- «Нарушение хартии». В МОК ответили на угрозы Украины пропустить Олимпиаду-2024
- Вучич: Сербия не поддержит санкции, пока ее интересы не будут под угрозой
- СМИ: США существенно скорректировали стратегию по Украине
- Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Киеву на €500 млн
- Песков заявил, что решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет
- Путин счел невероятным, что России снова угрожают немецкими танками
- Законопроект о праве командира назначать арест без решения суда внесен в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru