Шмыгаль: Украине нужны 17 млрд долларов на восстановление в 2023 году

На восстановление Украины в 2023 году необходимо 17 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом вопросы восстановления страны. Шмыгаль указал, что одним из ключевых источников финансирования являются якобы российские активы.

Ранее обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень заявил, что обещания западных стран оказать помощь в восстановлении Украины после конфликта принесут «больше разочарований, чем пользы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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