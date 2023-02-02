Боррель: общее число обученных в ЕС военнослужащих ВСУ достигнет 30 тысяч
Число военнослужащих ВСУ, которые прошли подготовку в странах Евросоюза достигнет 30 тысяч. Об этом в Киеве сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает RT.
«Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тыс. человек», — написал Боррель в Twitter.
Он также рассказал, что украинскому премьер-министру было объявлено, что ЕС предоставит €25 млн на поддержку усилий по разминированию в некоторых районах.
Ранее НСН сообщала, что Япония начинает обучение украинских военнослужащих.
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