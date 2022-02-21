«Сотрут за считаные часы!»: Станет ли «самоубийством» нападение Украины на Донбасс

Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях о том, продержатся ли ДНР и ЛНР без российской военной помощи в случае нападении Украины.

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что «силы неравны» и крупные города Донбасса могут «стереть за несколько часов», однако военный эксперт Павел Фельгенгауэр сравнил гипотетическое нападение Украины с «самоубийством».