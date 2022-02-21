«Сотрут за считаные часы!»: Станет ли «самоубийством» нападение Украины на Донбасс
На вооружении Украины есть «Точки У» и «Смерчи», которые способны уничтожить крупные города Донбасса за несколько часов, сказал НСН Андрей Марочко.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях о том, продержатся ли ДНР и ЛНР без российской военной помощи в случае нападении Украины.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что «силы неравны» и крупные города Донбасса могут «стереть за несколько часов», однако военный эксперт Павел Фельгенгауэр сравнил гипотетическое нападение Украины с «самоубийством».
«Ведение активных боевых действий может складываться совершенно по-разному. Сейчас говорить о сроках (сколько продержатся республики Донбасса – прим. НСН) нецелесообразно, потому что это зависит от того, какие виды вооружений применит Украина. У них на вооружении стоят «Точки У», у них есть «Смерч», это все способно просто за считаные часы стереть все крупные города республик Донбасса. Все зависит от того, на что способен Киев. Если будет использоваться штатное вооружение, которое по Минским соглашением может быть на линии соприкосновения, то республики Донбасса смогут сдержать прорыв, но есть такие вооружения, которые уничтожат Донбасс за считаные часы», - сказал Марочко.
По его словам, в Донбассе будут стараться отразить наступление, но от российской помощи не откажутся.
«Надо честно сказать, что в случае полномасштабного наступления силы на данный момент у нас неравные, поэтому мы надеемся на хорошее, но от помощи не откажемся. На данный момент главами обеих республик применяется все возможное, чтобы защитить их территорию. Сейчас введено военное положение в обеих республиках, происходит мобилизация. Это позволяет немного теплить надежду на то, что мы сможем дать врагу достойный отпор. Но в любом случае, исходя из последних реалий, из того, что Запад очень активно насыщает Украину современными вооружениями, ударными беспилотниками и еще много чем, то шансы у нас невелики. Будем стоять до последнего, вгрызаясь в землю, как это делали наши деды и прадеды в 1943 году, попытаемся выбить отсюда нацистскую сволочь», - подчеркнул подполковник запаса.
Он также подтвердил, что в ЛНР нет кадровых российских военных.
«На данный момент могу сказать с полной уверенностью, что на территории Луганской народной республики кадровых российских военных и кадровых военных частей нет. За февраль в ряды Народной милиции ЛНР вступило 400 российских добровольцев. Это люди, которые не являются кадровыми военными российской армии», - заключил Марочко.
Со своей стороны, военный эксперт Павел Фельгенгауэр сказал «Радиоточке НСН», что в Донбассе уже якобы есть российские военные, поэтому нападать на них Украина не будет.
«Украинцы совершенно точно никакой операции проводить не намерены. Если предположить такую теоретическую вещь, что украинцы пойдут в наступление, чего они делать не собираются, поскольку не самоубийцы, довольно пустое занятие – говорить, как будут сопротивляться ДНР и ЛНР, потому что это «пустые скорлупки». Там стоит российская 8-я гвардейская армия, она будет воевать и, конечно, она справится с украинским наступлением. Конечно, подойдут подкрепления, они стоят наготове буквально на другой стороне границы», - предположил Фельгенгауэр.
По его мнению, Москва уже сегодня может принять официальное решение о вводе войск в Донбасс.
«Может быть, решение об их вводе будет принято уже сегодня на Совете Безопасности в Москве. Руководство ДНР и ЛНР не имеет никакого отношения к руководству вооруженными силами, поэтому говорить, что они будут делать, бессмысленно. Решать будут в Москве, действовать будут Южный округ и 8-я армия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что на фоне обострения ситуации в Донбассе президент России Владимир Путин проведет 21 февраля большое внеочередное заседание Совета Безопасности. Некоторые политологи допустили, что уже 22 февраля Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс.
«У нас в повестке дня (темы ввода войск – прим. НСН) нет. Но разговоры такие есть», - сказал «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.
Со своей стороны, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сказал НСН, что соответствующее обращение от президента России Владимира Путина сенаторам пока не поступало.
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