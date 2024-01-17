Сотрудники СБУ провели обыск в военной администрации Львовской области

Сотрудники СБУ провели обыски в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации 15 января. Соответствующая информация размещена на портале администрации области.

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Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного производства по факту предполагаемой незаконной деятельности одного из поставщиков средств защиты.

Сообщается, что ранее департамент закупил необходимые средства защиты для пополнения резерва региона.

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ФОТО: РИА Новости
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