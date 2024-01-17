Сотрудники СБУ провели обыск в военной администрации Львовской области
17 января 202418:48
Сотрудники СБУ провели обыски в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации 15 января. Соответствующая информация размещена на портале администрации области.
Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного производства по факту предполагаемой незаконной деятельности одного из поставщиков средств защиты.
Сообщается, что ранее департамент закупил необходимые средства защиты для пополнения резерва региона.
Ранее СБУ устроила обыски у народного депутата Нестора Шуфрича
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru