СБУ устроила обыски у народного депутата Нестора Шуфрича

Согласно предварительным данным, политика обвиняют в госизмене. Сообщается, что поводом для его задержания послужили выступления Шуфрича на телеканалах России и Украины с пророссийскими заявлениями.

У Шуфрича богатая политическая биография — он народный депутат Украины III, IV, VI, VII, VIII и IX созывов, а в 2010 году по назначению экс-президента Украины Виктора Януковича политик стал заместителем секретаря СНБО. Также Шуфрич избирался в Раду от «Партии регионов» в 2012 году. Он организовывал встречи с представителями России, ЛНР и ДНР, в 2014 году представлял партию «Оппозиционный блок» (позже — «Оппозиционная платформа — За жизнь»).



Кроме того, Шуфрич известен столкновениями с политическими оппонентами: в 2004 году дрался с доверенными лицами экс-президента страны Виктора Ющенко, среди которых был бизнесмен, впоследствии — президент Украины Петр Порошенко, в 2008 году ударил в лицо экс-министра транспорта Николая Рудьковского, в 2009 году в телестудии сцепился с главой МВД Юрием Луценко, в 2014 году получил удар в губу от депутата партии «Удар» Николая Паламарчука. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

