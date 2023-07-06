СБУ заочно обвинила в госизмене украинского блогера Шария

Шарию предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ сообщает, что Шарий сотрудничал с ФСБ и участвовал в создании и распространении постановочных видео с допросами украинских военнопленных. Впоследствии эти кадры якобы использовали для дискредитации украинских властей.

Ранее сотрудничавшему с разведкой Украины жителя ЛНР дали 14 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

