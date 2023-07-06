СБУ заочно обвинила в госизмене украинского блогера Шария
Служба безопасности Украины заочно обвинила в госизмене блогера Анатолия Шария. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Шарию предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение.
СБУ сообщает, что Шарий сотрудничал с ФСБ и участвовал в создании и распространении постановочных видео с допросами украинских военнопленных. Впоследствии эти кадры якобы использовали для дискредитации украинских властей.
Ранее сотрудничавшему с разведкой Украины жителя ЛНР дали 14 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru