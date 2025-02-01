Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили замаскированный тайник с оружием в ЛНР

Отмечается, что в тайнике были обнаружены более десяти гранат, три американские гранаты M430A1 HEDP, а также свыше четырех тысяч патронов.

Находки передали сотрудникам МВД для проведения расследования.

Ранее схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими во время отступления, обнаружили в ДНР сотрудники военной полиции «Южной» группировки войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

