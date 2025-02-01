Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили замаскированный тайник с оружием в ЛНР
Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили на территории ЛНР замаскированный тайник, в котором находились иностранное оружие и боеприпасы, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что в тайнике были обнаружены более десяти гранат, три американские гранаты M430A1 HEDP, а также свыше четырех тысяч патронов.
Находки передали сотрудникам МВД для проведения расследования.
Ранее схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими во время отступления, обнаружили в ДНР сотрудники военной полиции «Южной» группировки войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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