ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами в ЛНР

Бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами иностранного производства в заброшенном здании в одном из населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия: В ЛНР обнаружили тайник со 100 кг тротила

В тайнике находились взрывчатые вещества, ручные дымовые гранаты и свыше 3000 патронов различного калибра.

Содержимое схрона было передано для дальнейшего разбирательства сотрудникам МВД.

Ранее бойцами Росгвардии был найден схрон ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ОружиеЛНРФСБРосгвардия

Горячие новости

Все новости

партнеры