ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами в ЛНР
19 декабря 202410:41
Бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами иностранного производства в заброшенном здании в одном из населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
В тайнике находились взрывчатые вещества, ручные дымовые гранаты и свыше 3000 патронов различного калибра.
Содержимое схрона было передано для дальнейшего разбирательства сотрудникам МВД.
Ранее бойцами Росгвардии был найден схрон ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru