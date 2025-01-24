Военная полиция обнаружила в ДНР схрон с оружием ВСУ
Схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими во время отступления, был обнаружен в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудниками военной полиции «Южной» группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, в схроне находились 15 реактивных снарядов к РСЗО «Град», большое количество взрывателей к ним, несколько ящиков гранат РГД-5 и Ф-1, а также патроны.
«Военнослужащие военной полиции своевременно отреагировали и изъяли из тайника оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении.
Ранее Бойцы Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами на территории Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2026 году
- Сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей
- Производство ключевых узлов для беспилотников запустили в России
- Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году
- Первые российские бананы представят к концу 2025 года
- Медведев призвал регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам
- Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open
- Канье Уэст вернул себе статус миллиардера
- Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками
- Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru