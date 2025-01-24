Военная полиция обнаружила в ДНР схрон с оружием ВСУ

Схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими во время отступления, был обнаружен в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудниками военной полиции «Южной» группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами в ЛНР

По данным ведомства, в схроне находились 15 реактивных снарядов к РСЗО «Град», большое количество взрывателей к ним, несколько ящиков гранат РГД-5 и Ф-1, а также патроны.

«Военнослужащие военной полиции своевременно отреагировали и изъяли из тайника оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении.

Ранее Бойцы Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами на территории Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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