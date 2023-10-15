Соскин: Неудачное контрнаступление Киева привело к деморализации солдат

Неудачное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат страны, сообщил на своем YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, командиры пускали в лобовую атаку своих воинов. В настоящее время растет недовольство, наблюдается деморализация солдат.

В результате контрнаступления за четыре месяца не удалось достичь никаких серьезных достижений. При этом Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в личном составе. Также войска лишились многих вооружений, отметил Соскин.

Российские силы наносят колоссальные удары по Украине, уничтожаются объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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