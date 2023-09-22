Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине
Российские силы наносят колоссальные удары по Украине, уничтожаются объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, удары наносятся по различным объектам в целом ряде областей, есть серьезные повреждения. Он отметил, что Киев скрывает последствия атак.
Днем ранее были нанесены удары по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены. Также Минобороны России сообщило, что военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма
- В Ереване отменили концерт Любови Успенской
- Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине
- В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками
- ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку
- Российские суды вынесли более 100 приговоров военнослужащим ВСУ
- В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта
- МВД объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
- Пашинян покинул здание кабинета министров Армении
- Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru