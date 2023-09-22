Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине

Российские силы наносят колоссальные удары по Украине, уничтожаются объекты энергетической инфраструктуры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, удары наносятся по различным объектам в целом ряде областей, есть серьезные повреждения. Он отметил, что Киев скрывает последствия атак.

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Днем ранее были нанесены удары по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены. Также Минобороны России сообщило, что военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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