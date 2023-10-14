Группировка войск «Центр» сорвала и отразила девять атак ВСУ
Российская группировка войск «Центр» отразила девять атак ВСУ в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», —подчеркнул Савчук.
Противник потерял до 540 солдат четыре танка и две боевые машины пехоты.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы военные РФ вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru