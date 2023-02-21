Новый премьер Молдавии призвал вывести российских миротворцев из Приднестровья
Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию выполнить свои обязательства и вывести военных, расположенных в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), сообщает «Интерфакс».
По его словам, власти Молдавии выступают исключительно за мирное разрешение приднестровского вопроса., а Россия неоднократно брала на себя обязательства эвакуировать военнослужащих, технику и боеприпасы.
Он уточнил, что речь идёт не о миротворческой операции, а об остатках бывшей 14-й армии - это более полутора тысяч российских военнослужащих, находящихся на территории республики «без законных на то оснований».
«Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию», - заключил Речан.
Ранее молдавский парламент утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном, президент республики Майя Санду приняла присягу нового кабмина, сообщает RT.
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