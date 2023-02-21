Украина отрезала России пути вывоза боеприпасов из Приднестровья

Ранее новый премьер Молдавии Дорин Речан призвал Россию эвакуировать боеприпасы и миротворцев, которые, по его словам, «нелегально находятся на территории Молдавии». По подсчетам Кишинева, на сегодняшний день в Приднестровье более полутора тысяч российских военных, а склад Колбасна, расположенный недалеко от границы с Украиной, считается одним из самых больших в Европе.

«Ни одна власть, даже Додон, не молчали на эту тему. Она всегда поднималась, всегда шла речь о выводе боеприпасов. Но Россия никогда и не скрывала, что хочет их вывести. Россия же не отказывалась, она всегда говорила: «Да, мы готовы вывозить, мы готовы утилизировать». Но как она сегодня может это сделать, если через ту же территорию Украины ей никто не даст это сделать? А другого пути вывезти из Приднестровья эти боеприпасы нет. И то, что сегодня говорит молдавский премьер – популизм. Речан хочет лишний раз показать Западу, что он придерживается общей линии, которая, так сказать совпадает с его позицией. Популистская история, которая должна зарекомендовать его как настоящего европейца», - сказал Тулянцев.