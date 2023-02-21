Украина отрезала России пути вывоза боеприпасов из Приднестровья

Россия не против вывезти боеприпасов из Приднестровья, но единственный путь через Украину закрыт, заявил НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

История с требованиями Кишинева вывести войска из Приднестровья стара как мир, на ней спекулировал каждый молдавский политик, рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

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Ранее новый премьер Молдавии Дорин Речан призвал Россию эвакуировать боеприпасы и миротворцев, которые, по его словам, «нелегально находятся на территории Молдавии». По подсчетам Кишинева, на сегодняшний день в Приднестровье более полутора тысяч российских военных, а склад Колбасна, расположенный недалеко от границы с Украиной, считается одним из самых больших в Европе.

«Ни одна власть, даже Додон, не молчали на эту тему. Она всегда поднималась, всегда шла речь о выводе боеприпасов. Но Россия никогда и не скрывала, что хочет их вывести. Россия же не отказывалась, она всегда говорила: «Да, мы готовы вывозить, мы готовы утилизировать». Но как она сегодня может это сделать, если через ту же территорию Украины ей никто не даст это сделать? А другого пути вывезти из Приднестровья эти боеприпасы нет. И то, что сегодня говорит молдавский премьер – популизм. Речан хочет лишний раз показать Западу, что он придерживается общей линии, которая, так сказать совпадает с его позицией. Популистская история, которая должна зарекомендовать его как настоящего европейца», - сказал Тулянцев.

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Он отметил, что попытки заигрывать с Западом и НАТО выглядят странно, учитывая, что армия не способна защитить страну от каких-либо нападок, а граждане страны массово поддерживают сохранение нейтралитета Молдавии.

«Молдавская армия не способна сегодня, завтра и послезавтра защищать страну от каких-то внешних угроз – неважно каких. Страну способен защитить только нейтралитет. Собственно говоря, нейтральный статус нашей страны поддерживает более 90% граждан Молдавии. Этот статус пользуется абсолютной соцподдержкой местного населения», - добавил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «крайне напряженными» российско-молдавские отношений, отметив, что Кишинев скатывается до «антироссийской истерии».

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
ТЕГИ:МолдавияПриднестровье
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