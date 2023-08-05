СМИ: Знание английского языка остается камнем преткновения в обучении украинских пилотов

В августе на языковые курсы в Великобританию отправятся 20 летчиков, они «немного говорят по-английски». Издание предполагает, что именно в этой связи президент Украины Владимир Зеленский упомянул август, когда когда объявил о начале обучения на F-16.

«Но знание английского языка остается камнем преткновения», – отмечают журналисты.

По оценке Politico, контингент из 32 летчиков может составить две эскадрильи F-16 (по 12-16 самолетов в армии НАТО).

Ранее газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей сообщила, что Евросоюз планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и отправить туда военных инструкторов.





