СМИ: Знание английского языка остается камнем преткновения в обучении украинских пилотов
Из 32 потенциально готовых к обучению на истребителях F-16 только восемь украинских летчиков знают английский язык. Это является камнем преткновения в обучении пилотов ВСУ инструкторами НАТО, пишет Politico.
В августе на языковые курсы в Великобританию отправятся 20 летчиков, они «немного говорят по-английски». Издание предполагает, что именно в этой связи президент Украины Владимир Зеленский упомянул август, когда когда объявил о начале обучения на F-16.
«Но знание английского языка остается камнем преткновения», – отмечают журналисты.
По оценке Politico, контингент из 32 летчиков может составить две эскадрильи F-16 (по 12-16 самолетов в армии НАТО).
Ранее газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей сообщила, что Евросоюз планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и отправить туда военных инструкторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru