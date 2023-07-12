Нидерланды назвали сроки обучения украинских пилотов
На обучение украинских летчиков пилотированию F-16 потребуется от шести до восьми месяцев. Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен в ходе публичного форума НАТО в рамках саммита в Вильнюсе, сообщает «МК».
Вместе с тем, она затруднилась назвать точное время обучения для инженеров и другого вспомогательного персонала,
«Мы еще не знаем», - сказала министр.
Она, также, напомнила, что вначале необходимо дождаться решения США на передачу истребителей.
Ранее стало известно, что на Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow
- Столтенберг: Поставки вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева
- Погода в Москве может установить антирекорд в четверг
- Норвегия передаст Украине 1 тысячу беспилотников
- Российские силы отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении
- NYT: В администрации Байдена идут дебаты о возможности передать Киеву ракеты ATACMS
- СМИ: На Землю обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»
- Вероятность раскола между Зеленским и Западом назвали маловероятной
- Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам
- Силуанов: Дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru