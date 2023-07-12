Нидерланды назвали сроки обучения украинских пилотов

Вместе с тем, она затруднилась назвать точное время обучения для инженеров и другого вспомогательного персонала,

«Мы еще не знаем», - сказала министр.

Она, также, напомнила, что вначале необходимо дождаться решения США на передачу истребителей.

Ранее стало известно, что на Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

