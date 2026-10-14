Трамп анонсировал начало работ по поиску полезных ископаемых в Гренландии
Масштабные работы по разведке месторождений полезных ископаемых начнутся вскоре в Гренландии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«В нашей новой прекрасной Гренландии готовятся начать масштабные работы по разведке нефти, газа, полезных ископаемых!» - указал политик.
По словам Трампа, ряд экспертов отмечают, что имеющиеся на острове объемы легкодоступной нефти «больше, чем почти везде в мире».
Ранее США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова, которое позволит американской стороне расширить военное присутствие, пишет 360.ru.
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