Трамп анонсировал начало работ по поиску полезных ископаемых в Гренландии

Пассажирам развернувшихся в пути из Турции в РФ самолетов меняют билеты на другие рейсы Открытое горение склада пластмассы в Аксае Ростовской области ликвидировано Средний вес порции готовой еды сократился на 10% Нового пресс-секретаря Белого дома могут уволить после первого брифинга Туристы на Бали продолжают стоять в очередях за бензином