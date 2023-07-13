Pais: ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов

Евросоюз планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и отправить туда военных инструкторов. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.

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Отмечается, что военные инструкторы будут направлены на Украину, когда «позволят обстоятельства». По данным издания, такие планы могут быть осуществлены только после завершения украинского конфликта.

Ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter заявил, что Киев будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. Он отметил, что Украина будет делать все, чтобы оказаться в альянсе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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