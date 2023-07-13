Pais: ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов
Евросоюз планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и отправить туда военных инструкторов. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.
Отмечается, что военные инструкторы будут направлены на Украину, когда «позволят обстоятельства». По данным издания, такие планы могут быть осуществлены только после завершения украинского конфликта.
Ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter заявил, что Киев будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. Он отметил, что Украина будет делать все, чтобы оказаться в альянсе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru