В России число платных мест в вузах нельзя будет изменить после 15 апреля
Количество платных мест в российских вузах по специальностям и направлениям подготовки не смогут менять после 15 апреля. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки, пишет ТАСС.
В документе указано, что учреждения обязаны публиковать данные о количестве мест на обучение по различным условиям не позднее 15 апреля года приема. Вузы должны раскрыть число мест на бюджет, в том числе по особой, отдельной и целевой квотам, а при необходимости указать детализированные целевые квоты.
В части платных мест учебным заведениям следует обнародовать список специальностей и (или) направлений подготовки, на которые ведут прием только на платные места, информацию о вступительных испытаниях и индивидуальных достижениях, число платных мест по специальностям и направлениям. Их количество нельзя менять после 15 апреля.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что вузы завершат переход на новую модель высшего образования до 2030 года, пишет 360.ru.
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