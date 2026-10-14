Срыв блокады: Европа вынуждена покупать российское зерно, а США — дизель

По его словам, исключительные полномочия в вопросах тарифов и транзита закреплены за Евросоюзом, поэтому любые шаги в этом направлении возможны только при согласовании на уровне ЕС. Именно поэтому Кулбергс планирует в ближайшее время отправиться в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с европейскими партнерами. При этом политик подчеркнул, что даже при определенных условиях любые ограничительные меры будут сопряжены с серьезными рисками.

Один из главных рисков, который сдерживает Латвию от односторонних решений, — перспектива масштабных судебных разбирательств. По оценкам правительства, запрет транзита может обернуться для республики исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Не менее важен и экономический нюанс: к моменту прибытия российского зерна на территорию Латвии оно фактически уже принадлежит стратегическим партнерам страны — компаниям из США, Швейцарии и Японии, которые выступают крупнейшими мировыми закупщиками.

Таким образом, ограничения ударят не столько по России, сколько по интересам этих государств и, как следствие, по самой Латвии.