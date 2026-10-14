Тренера «Барселоны» заперли на ключ в помещении на стадионе «Галатасарая»
Главного тренера футбольного клуба «Барселона» Ханса-Дитера Флика закрыли на ключ в одной из комнат стадиона в Стамбуле после матча испанской команды с турецким «Галатасараем». Об этом сообщил журналист портала The Athletic Поль Баллус в социальной сети Х.
Ранее «Барселона» и «Галатасарай» сыграли во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Сине-гранатовые одержали победу со счетом 4:1. Единственный гол за турецкую команду забил россиянин Алексей Батраков, пишет RT.
Как отметил Баллус, Флик оказался заперт в помещении арены и не смог вовремя прийти на пресс-конференцию после игры. Сотрудники стадиона некоторое время не могли найти ключ от комнаты.
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