В Японии хакеры вывели из строя систему сбора информации о стихийных бедствиях
Кибератака, предположительно, нарушила работу компании Arcadia, Inc., которая по контракту с властями Японии собирает и распространяет данные от органов местного самоуправления о стихийных бедствиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское министерство по административным делам и коммуникациям.
Компании передавали информацию 875 органов местной власти в стране. По данным СМИ, многие из них прервали контакты из-за угрозы утечек личных данных.
В результате атаки хакеров могли быть похищены свыше 3,1 млн адресов электронной почты граждан и неустановленное количество телефонных номеров. Власти затребовали детальный отчет о произошедшем.
Ранее СМИ сообщили, что хакеры атаковали сайт с вакансиями ФБР и похитили данные о большинстве сотрудников ведомства, пишет 360.ru.
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