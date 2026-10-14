Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна

Латвия не может запретить транзит зерна из России или заметно увеличить плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрис Кулбергс, передает РИА Новости.

«На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование... инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», — заявил политик.

Кулбергс подчеркнул, что в части тарифов и транзита исключительными полномочиями обладает Евросоюз. Рига может действовать в этом направлении при ряде условий, однако это «сопряжено с конкретными рисками». По словам премьера, запрет на транзит может повлечь за собой судебные иски на 200-800 млн евро. Кроме того, Кулбергс указал, что на момент поступления российского зерна на территорию Латвии оно фактически принадлежит США, Швейцарии и Японии, которые закупают эту продукцию.

Ранее Эстония утвердила запрет на транзит через свою территорию зерна из России и Белоруссии, напоминает 360.ru. К моменту введения ограничений фактический транзит российской продукции практически отсутствовал.

