Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна
Латвия не может запретить транзит зерна из России или заметно увеличить плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрис Кулбергс, передает РИА Новости.
«На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование... инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», — заявил политик.
Кулбергс подчеркнул, что в части тарифов и транзита исключительными полномочиями обладает Евросоюз. Рига может действовать в этом направлении при ряде условий, однако это «сопряжено с конкретными рисками». По словам премьера, запрет на транзит может повлечь за собой судебные иски на 200-800 млн евро. Кроме того, Кулбергс указал, что на момент поступления российского зерна на территорию Латвии оно фактически принадлежит США, Швейцарии и Японии, которые закупают эту продукцию.
Ранее Эстония утвердила запрет на транзит через свою территорию зерна из России и Белоруссии, напоминает 360.ru. К моменту введения ограничений фактический транзит российской продукции практически отсутствовал.
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