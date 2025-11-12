СМИ: Будущая зима может стать решающей для Украины
Грядущая зима способна стать решающим этапом в противостоянии на Украине в силу растущей асимметрии в потенциале сторон, сообщает Журнал Foreign Affairs.
По данным издания, в то время как Россия значительно увеличила производство боеприпасов, Киев более не способен полностью самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией из-за масштабных разрушений энергоинфраструктуры, что уже приводит к периодическим отключениям в столице.
Ожидается, что в холодный сезон проблемы с электроснабжением усугубятся. Прогноз на ближайшие месяцы остается неопределенным и будет зависеть от действий всех участников, включая Запад. Украина может рассчитывать лишь на отсрочку, но не на ведение затяжных боевых действий.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович спрогнозировал возможность массовой миграции миллионов украинцев в европейские страны предстоящей зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
