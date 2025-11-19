Издание пишет, что поездки по Европе и подписание оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома. В ситуации, когда спецоперация входит в критическую фазу, международные фонды иссякают, уровень дезертирства в украинской армии в четыре раза выше, чем в 2024 году, российские силы продвигаются вперед, а от политического авторитета президента остались руины, нужно опасаться за будущее Украины, говорится в статье.

Описывая последние договоренности, объявленные Зеленским, в том числе о приобретении в будущем 100 французских истребителей Rafale, газета называет их примером «магического мышления».

Передача самолётов Rafale Украине не поменяет расклад сил на поле боя, так как Киев получит старую технику без важного оборудования, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

