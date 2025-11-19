СМИ: Зеленский теряет контакт с реальностью
Президент Украины Владимир Зеленский теряет контакт с реальностью, а его поведение свидетельствует об отчаянии, которое заставляет сторонников Киева опасаться за будущее страны, сообщает The Daily Telegraph.
Издание пишет, что поездки по Европе и подписание оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома. В ситуации, когда спецоперация входит в критическую фазу, международные фонды иссякают, уровень дезертирства в украинской армии в четыре раза выше, чем в 2024 году, российские силы продвигаются вперед, а от политического авторитета президента остались руины, нужно опасаться за будущее Украины, говорится в статье.
Описывая последние договоренности, объявленные Зеленским, в том числе о приобретении в будущем 100 французских истребителей Rafale, газета называет их примером «магического мышления».
Передача самолётов Rafale Украине не поменяет расклад сил на поле боя, так как Киев получит старую технику без важного оборудования, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский теряет контакт с реальностью
- Россиянам посоветовали избавиться от продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R
- Алкоголь остается одним из самых популярных новогодних подарков
- Украшения к Новому году подорожали на 13%
- СМИ: Авиакомпании из-за потери льгот поднимут стоимость билетов на 4–5%.
- РПЦ предложила запретить вывозить из страны яйцеклетки и эмбрионы
- В России хотят ввести компенсации за «тихое увольнение»
- Предложено ввести выплату за регистрацию брака и штраф за развод
- Трамп удивлен, что урегулирование конфликта на Украине затягивается
- В ДНР введен режим ЧС из-за повреждения ТЭС после атаки дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru