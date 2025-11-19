Алкоголь остается одним из самых популярных новогодних подарков

Рынок новогодних корпоративных подарков демонстрирует уверенный рост в премиальном сегменте алкоголя, сообщают «Известия».

Несмотря на то, что большую долю в заказах занимает демократичный ценовой диапазон, главным драйвером становятся дорогие вина и крепкие напитки. В этом сегменте продажи игристых вин увеличились на 15%, а крепкого алкоголя — на 9%. Компании начали формировать подарочные фонды еще летом, а пик продаж придется на конец ноября и декабрь.

Алкогольный подарок трансформировался в инструмент бренд-коммуникации. В зависимости от бюджета, клиенты выбирают вина в подарочной упаковке (до 1 млн руб.), персонализированные наборы (1-5 млн руб.) или комплексное обеспечение масштабных мероприятий (свыше 5 млн руб.). Также на 50% вырос интерес к инвестиционным заказам на год, что говорит о долгосрочном планировании.

Ранее стало известно, что украшения к Новому году подорожали на 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

