Россиянам посоветовали избавиться от продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R
Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выступил в Telegram с заявлением, в котором рекомендовал россиянам отказаться от продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R. — компании GSC Game World.
По его мнению, это позволит избежать потенциальных проблем. Депутат также спрогнозировал, что в скором времени все игры и сопутствующие товары этого бренда будут удалены с маркетплейсов.
Горелкин также задался вопросом, стоит ли переживать тем, кто ранее приобретал продукцию GSC Game World.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что игры признанной в РФ нежелательной украинской компании GSC Game World, которые были приобретёны до принятия соответствующего решения Генпрокуратуры, не будет грозить россиянам ответственностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
