ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиян
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о побочном эффекте усиленной борьбы с мошенничеством, сообщает «Коммерсант».
По ее словам, банки вместе с регулятором «перегнули палку», начав массово блокировать счета не только преступников, но и добросовестных клиентов без внятных объяснений. Результатом стало резкое снижение жалоб на киберпреступления на фоне роста недовольства необоснованными блокировками.
Эта ситуация — прямое следствие ужесточения законодательства. Власти подготовили два пакета антифродовых мер, которые, среди прочего, ограничивают число карт на человека и вводят ответственность банков за хищения. НСПК также запустила систему контроля уровня мошенничества в СБП для каждого банка.
По словам экспертов, банки вынуждены блокировать счета по трем основным причинам: подозрение в несанкционированной операции, срабатывание «периода охлаждения» при снятии наличных, подозрения в отмывании средств, усиленные после рекомендаций ЦБ.
Службы безопасности не справляются с объемами, а банки находятся под давлением, вынужденные проверять операции по множеству критериев.
Ранее в ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
