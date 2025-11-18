Он также допустил, что когда нынешнее киевское руководство будет привлечено к ответственности, западные лидеры станут утверждать, что не были в курсе происходящего. Политик задал риторический вопрос: «Какую чепуху будут нести европейские лидеры вроде Макрона, когда коррумпированного киевского наркомана привлекут к ответу?».

В качестве возможных оправданий он привел фразы: «Мы ничего не знали» или «Мы должны были помочь бедным украинцам». Политик также предположил, что западные лидеры могли быть соучастниками этой «коррупционной схемы», обратившись с вопросом к французским гражданам.

Передача самолётов Rafale Украине не поменяет расклад сил на поле боя, так как Киев получит старую технику без важного оборудования, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

