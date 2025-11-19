РПЦ предложила запретить вывозить из страны яйцеклетки и эмбрионы

С соответствующей инициативой выступил председатель патриаршей комиссии по защите семьи Федор Лукьянов. По его словам, действующий запрет на суррогатное материнство для иностранцев не остановил экспорт человеческих эмбрионов и женских яйцеклеток.

Лукьянов заявил, что страна продолжает «торговать репродуктивным потенциалом». Речь идет о вывозе фетальных клеток, ооцитов и эмбрионов.

Ранее в РПЦ рассказали, что поможет сохранить брак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

