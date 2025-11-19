СМИ: ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS, вопреки запрету США
Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS большой дальности американского производства, сообщает Telegram-канала Shot.
Данное оружие было применено вопреки прямому запрету со стороны президента США Дональда Трампа. Удар был нанесен с позиций в Харьковской области, а последующий анализ обломков подтвердил использование ATACMS.
Ограничение на применение таких ракет для ударов по России было установлено Пентагоном еще в конце весны текущего года. Распространявшиеся слухи о снятии запрета были впоследствии опровергнуты американским лидером.
Ранее стало известно, что США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
