СМИ: ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS, вопреки запрету США

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS большой дальности американского производства, сообщает Telegram-канала Shot.

СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS

Данное оружие было применено вопреки прямому запрету со стороны президента США Дональда Трампа. Удар был нанесен с позиций в Харьковской области, а последующий анализ обломков подтвердил использование ATACMS.

Ограничение на применение таких ракет для ударов по России было установлено Пентагоном еще в конце весны текущего года. Распространявшиеся слухи о снятии запрета были впоследствии опровергнуты американским лидером.

Ранее стало известно, что США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ZUMA / ТАСС
