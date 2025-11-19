СМИ: Авиакомпании из-за потери льгот поднимут стоимость билетов на 4–5%.

Несмотря на изначально временный характер меры для поддержки авиакомпаний в эпидемию COVID-19, она продолжает применяться уже пятый год. Аудит Счетной палаты показал растущие убытки: за неполный 2025 год потери составили порядка 2 млрд рублей. По мнению отраслевых экспертов, отмена льготы позволит Госкорпорации по ОрВД получить к 2030 году дополнительные 11,8 млрд рублей.

Предполагается, что это решение не повлияет на количество рейсов в ДФО, так как стоимость аэронавигации мала в общей структуре затрат. Однако авиакомпании могут использовать этот повод для повышения цен на билеты на 4–5%.

Ранее россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

