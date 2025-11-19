Украшения к Новому году подорожали на 13%
Согласно данным аналитиков, подготовка к новогодним праздникам в этом году потребует от россиян больше трат, сообщают «Известия».
Стартовый комплект из елки и базовых украшений обойдется в среднем в 5200 рублей, что на 13% превышает показатели прошлого года. Наибольший рост цен отмечен на елочные игрушки — 16%, причем спрос на них, особенно на премиум-сегмент, демонстрирует положительную динамику.
Психологи связывают это с тем, что украшение дома стало важным ритуалом, помогающим снять стресс. В этом году многие начали готовиться к празднику уже в октябре, невзирая на теплую погоду. Ожидается, что с выпадением снега и началом декабря ажиотажный спрос сместится в более бюджетный ценовой сегмент.
Ранее россиянам предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
