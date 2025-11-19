В России хотят ввести компенсации за «тихое увольнение»
Сотрудников российских компаний необходимо защитить от «тихого увольнения», сообщают «Известия» со ссылкой на Институт исследования проблем современной политики.
Вопрос заключается в том, что работодатели, желая избавиться от неугодных сотрудников без конфликтов, создают для них невыносимые условия, вынуждая написать заявление «по собственному желанию». Согласно исследованию, с такой практикой знакома каждая третья компания в РФ. Авторы инициативы настаивают, что существующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защиты в таких ситуациях.
В качестве решения предлагается заставить работодателей платить за токсичную атмосферу. Основной мерой станет компенсация для сотрудника в размере трёх окладов, если он докажет в суде факт принуждения к увольнению.
Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
