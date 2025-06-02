СМИ: Зеленский срывает переговоры в Стамбуле, боясь ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры в Стамбуле из-за страха потери власти и жесткого ответа со стороны украинских военных и националистических группировок, сообщает dikGAZETE.
По данным турецкого издания, глава государства саботирует переговоры с Москвой, так как находится под давлением украинских военных и националистических группировок. В статье говорится, что Зеленский продолжает попытки «подрывать процесс» в преддверии второго раунда переговоров, устраивая атаки беспилотников.
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что с Зеленским необходимо обращаться как с террористом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский срывает переговоры в Стамбуле, боясь ВСУ
- СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России
- В Верховной Раде назвали Зеленского террористом
- Мединский: Москва получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
- СМИ: Четыре человека использовали автоперо Байдена при подписи указов
- США выразили соболезнования после подрыва мостов в России
- Клишас: Будет ответ на атаки ВСУ, совершенные 1 июня
- СМИ: ВСУ атакуют Курск
- СМИ: В Липецкой области гремят взрывы
- Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru