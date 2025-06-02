СМИ: Зеленский срывает переговоры в Стамбуле, боясь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры в Стамбуле из-за страха потери власти и жесткого ответа со стороны украинских военных и националистических группировок, сообщает dikGAZETE.

СМИ: Провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины

По данным турецкого издания, глава государства саботирует переговоры с Москвой, так как находится под давлением украинских военных и националистических группировок. В статье говорится, что Зеленский продолжает попытки «подрывать процесс» в преддверии второго раунда переговоров, устраивая атаки беспилотников.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что с Зеленским необходимо обращаться как с террористом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТурцияБеспилотникиУкраинаВладимир Зеленский

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