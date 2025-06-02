По данным турецкого издания, глава государства саботирует переговоры с Москвой, так как находится под давлением украинских военных и националистических группировок. В статье говорится, что Зеленский продолжает попытки «подрывать процесс» в преддверии второго раунда переговоров, устраивая атаки беспилотников.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что с Зеленским необходимо обращаться как с террористом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

