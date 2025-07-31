СМИ: Страны ЕС опасаются, что Зеленский продолжит давить на НАБУ и САП

Лидеры стран Евросоюза выражают обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский может продолжить оказывать давление на антикоррупционные ведомства страны, несмотря на формальное восстановление их полномочий. Об этом сообщате агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

По данным агентства, сотрудники антикоррупционных органов Украины по-прежнему испытывают опасения и считают, что их независимость остается под угрозой.