СМИ: Страны ЕС опасаются, что Зеленский продолжит давить на НАБУ и САП
Лидеры стран Евросоюза выражают обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский может продолжить оказывать давление на антикоррупционные ведомства страны, несмотря на формальное восстановление их полномочий. Об этом сообщате агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
По данным агентства, сотрудники антикоррупционных органов Украины по-прежнему испытывают опасения и считают, что их независимость остается под угрозой.
Источники Bloomberg сообщают, что внутри ведомств наблюдаются тревожные настроения и деморализация, а в европейских столицах настроения сотрудников разделяют. Даже быстрая смена курса со стороны Зеленского не расценивается как гарантия прекращения вмешательства.
Зеленский ранее подписал законопроект о возвращении независимых полномочий антикоррупционным органам Украины. Это произошло спустя неделю после того, как глава государства утвердил закон, ограничивавший их независимость, передает «Радиоточка НСН».
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