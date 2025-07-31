В Белгородской области продлили компенсации за аренду жилья до 1 сентября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении до 1 сентября выплат жителям ряда населенных пунктов за частичную компенсацию аренды жилья. Решение принято на заседании оперативного штаба, отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Мера коснется жителей поселков Красная Яруга, Степное, Отрадовский, Быценков, сел Отрадовка и Сергиевка, хуторов Фищево, Вязовской, Колотиловский, Красноорловский, Крисаново, Первомайский и Савченко.

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Помимо этого, в Шебекино компенсацию начнут выплачивать и жителям микрорайона Титовка.

Также принято решение об отмене платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Эта мера затронет села Новое, Коновалово и Плотвянка Волоконовского района, а также Святославку и Новоясеновку в Ракитянском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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