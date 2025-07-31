При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Один человек погиб в результате обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

По предварительным данным, повреждены четыре частных домовладения, социальный объект, легковой автомобиль, а также линии газо- и электроснабжения.