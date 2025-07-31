При обстреле Шебекино погиб мирный житель
Один человек погиб в результате обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
По предварительным данным, повреждены четыре частных домовладения, социальный объект, легковой автомобиль, а также линии газо- и электроснабжения.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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