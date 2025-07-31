Путин подписал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления и экстремизм

В перечне также указаны вовлечение детей в занятие проституцией, пропаганда нацистской символики, а также атаки на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее законопроект был внесен в Госдуму и одобрен в первом чтении в июне. Мера распространяется только на тех, кто получил гражданство в порядке приема, а не по рождению, передает «Радиоточка НСН».

