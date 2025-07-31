Путин подписал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления и экстремизм
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретённого российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, утратить гражданство смогут лица, осужденные за убийство, изнасилование несовершеннолетних, групповое изнасилование, а также за действия, связанные с терроризмом, экстремизмом и сотрудничеством с иностранными государствами против безопасности России.
В перечне также указаны вовлечение детей в занятие проституцией, пропаганда нацистской символики, а также атаки на критическую информационную инфраструктуру.
Ранее законопроект был внесен в Госдуму и одобрен в первом чтении в июне. Мера распространяется только на тех, кто получил гражданство в порядке приема, а не по рождению, передает «Радиоточка НСН».
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