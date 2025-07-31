Путин подписал закон о запрете рекламы VPN и процедуры банкротства

Президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий рекламу VPN-сервисов и других технологий, обеспечивающих доступ к запрещенным в стране интернет-ресурсам. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Также закон ужесточает правила рекламы услуг, связанных с банкротством граждан. Теперь такие объявления не должны обещать освобождения от долгов, призывать к неисполнению обязательств или ссылаться на якобы государственные механизмы по списанию долгов.

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Обязательно включение предупреждений о возможных последствиях банкротства — включая ограничение на получение кредитов и невозможность повторного прохождения процедуры в течение пяти лет.

Закон напрямую нацелен на так называемых «раздолжнителей» — компании, которые агрессивно продвигают услуги по избавлению от долгов. За нарушение новых требований предусмотрена ответственность для рекламодателей и распространителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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