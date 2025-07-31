Требование Японии вернуть макет Золотого павильона назвали проявлением глупости

Политолог Юрий Светов заявил, что требование японской стороны о возвращении макета храма Кинкаку-дзи, переданного в дар Сахалину в 2001 году, выглядит как неадекватный шаг и напоминает поведение обиженного ребенка. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что подобные инициативы можно объяснить лишь глупостью.

По словам Светова, спустя почти четверть века попытки отозвать культурный подарок вызывают недоумение. Он сравнил ситуацию с детской ссорой, где один ребенок требует назад свои игрушки после конфликта.

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Политолог отметил, что подобные действия иностранных политиков перестают удивлять и укладываются в общий тренд демонстративных жестов на фоне ухудшения международных отношений.

Светов выразил надежду на то, что макет «Золотого павильона» останется в научной библиотеке на Сахалине, где он продолжает экспонироваться. Он добавил, что российская сторона не должна реагировать на подобные требования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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