Политолог Юрий Светов заявил, что требование японской стороны о возвращении макета храма Кинкаку-дзи, переданного в дар Сахалину в 2001 году, выглядит как неадекватный шаг и напоминает поведение обиженного ребенка. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что подобные инициативы можно объяснить лишь глупостью.

По словам Светова, спустя почти четверть века попытки отозвать культурный подарок вызывают недоумение. Он сравнил ситуацию с детской ссорой, где один ребенок требует назад свои игрушки после конфликта.