В Госдуме призвали вернуть прямые выборы мэров в России
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за возвращение всенародных выборов мэров. В беседе с «Газетой.Ru» он раскритиковал принятый в Приморском крае закон, согласно которому кандидатов в главы муниципалитетов будет выдвигать губернатор.
Миронов напомнил, что такие изменения стали возможны благодаря реформе местного самоуправления, против которой его фракция голосовала в Госдуме. По его словам, в ряде регионов власти отказались от нововведений, осознавая риски, тогда как другие пошли по пути фактической ликвидации самостоятельности муниципалитетов.
Политик отметил, что после ликвидации городских и сельских поселений доступ к власти становится все более удаленным.
По мнению депутата, необходимо укреплять местное самоуправление, наделяя его реальными полномочиями и ресурсами, а одним из важнейших инструментов обратной связи должны вновь стать прямые выборы мэров, передает «Радиоточка НСН».
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