В Госдуме призвали вернуть прямые выборы мэров в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за возвращение всенародных выборов мэров. В беседе с «Газетой.Ru» он раскритиковал принятый в Приморском крае закон, согласно которому кандидатов в главы муниципалитетов будет выдвигать губернатор.

Миронов напомнил, что такие изменения стали возможны благодаря реформе местного самоуправления, против которой его фракция голосовала в Госдуме. По его словам, в ряде регионов власти отказались от нововведений, осознавая риски, тогда как другие пошли по пути фактической ликвидации самостоятельности муниципалитетов.