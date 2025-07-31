В Госдуме призвали вернуть прямые выборы мэров в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за возвращение всенародных выборов мэров. В беседе с «Газетой.Ru» он раскритиковал принятый в Приморском крае закон, согласно которому кандидатов в главы муниципалитетов будет выдвигать губернатор.

Миронов напомнил, что такие изменения стали возможны благодаря реформе местного самоуправления, против которой его фракция голосовала в Госдуме. По его словам, в ряде регионов власти отказались от нововведений, осознавая риски, тогда как другие пошли по пути фактической ликвидации самостоятельности муниципалитетов.

За выборами глав регионов в Москве будет наблюдать столичная Общественная палата

Политик отметил, что после ликвидации городских и сельских поселений доступ к власти становится все более удаленным.

По мнению депутата, необходимо укреплять местное самоуправление, наделяя его реальными полномочиями и ресурсами, а одним из важнейших инструментов обратной связи должны вновь стать прямые выборы мэров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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