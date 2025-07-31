«Вкусно — и точка» устранит ночной шум в закрытом ресторане после ремонта

Ресторан сети «Вкусно – и точка» на улице Веселой в Москве, временно закрытый из-за превышения уровня шума, проведёт инженерные работы для устранения нарушений. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также уточнили, что по завершении работ будут проведены повторные замеры.