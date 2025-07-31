«Вкусно — и точка» устранит ночной шум в закрытом ресторане после ремонта

Ресторан сети «Вкусно – и точка» на улице Веселой в Москве, временно закрытый из-за превышения уровня шума, проведёт инженерные работы для устранения нарушений. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также уточнили, что по завершении работ будут проведены повторные замеры.

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Столичное управление Роспотребнадзора ранее приостановило деятельность заведения на 30 суток после жалоб жителей ближайшего дома.

Проверка выявила, что в ночное время из ресторана исходит шум от инженерно-технического оборудования, создающий угрозу для жизни и здоровья граждан. Ведомство составило протокол о временном запрете работы и опечатало объект, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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