«Вкусно — и точка» устранит ночной шум в закрытом ресторане после ремонта
Ресторан сети «Вкусно – и точка» на улице Веселой в Москве, временно закрытый из-за превышения уровня шума, проведёт инженерные работы для устранения нарушений. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там также уточнили, что по завершении работ будут проведены повторные замеры.
Столичное управление Роспотребнадзора ранее приостановило деятельность заведения на 30 суток после жалоб жителей ближайшего дома.
Проверка выявила, что в ночное время из ресторана исходит шум от инженерно-технического оборудования, создающий угрозу для жизни и здоровья граждан. Ведомство составило протокол о временном запрете работы и опечатало объект, передает «Радиоточка НСН».
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