Рубио: В начале недели состоялся диалог с представителями Путина
В начале недели представители США провели переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, сообщил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News Radio.
По его словам, обсуждения не включали президента Владимира Путина, но касались возможных путей к мирному урегулированию конфликта. Однако, как отметил Рубио, ощутимого прогресса достигнуто не было.
Он подчеркнул, что США по-прежнему считают прекращение огня и запуск переговоров оптимальным вариантом развития событий. Вместе с тем, по его оценке, со стороны России не было проявлено «искренней заинтересованности» в таком сценарии. Это, по словам госсекретаря, особенно тревожит президента Дональда Трампа.
На фоне отсутствия сдвигов в переговорном процессе Вашингтон рассматривает возможность новых санкций. Среди них — меры против российского банковского сектора и ограничения на экспорт нефти. Рубио отметил, что такие шаги остаются крайней мерой, и США надеются обойтись без них, если до 8 августа удастся добиться подвижек в сторону мира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru