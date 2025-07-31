Рубио: В начале недели состоялся диалог с представителями Путина

Он подчеркнул, что США по-прежнему считают прекращение огня и запуск переговоров оптимальным вариантом развития событий. Вместе с тем, по его оценке, со стороны России не было проявлено «искренней заинтересованности» в таком сценарии. Это, по словам госсекретаря, особенно тревожит президента Дональда Трампа.

На фоне отсутствия сдвигов в переговорном процессе Вашингтон рассматривает возможность новых санкций. Среди них — меры против российского банковского сектора и ограничения на экспорт нефти. Рубио отметил, что такие шаги остаются крайней мерой, и США надеются обойтись без них, если до 8 августа удастся добиться подвижек в сторону мира, передает «Радиоточка НСН».

