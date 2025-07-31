Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока на 0,8% за полугодие

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июне 2025 года составил 50,8 миллионов человек, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на данные Росавиации.

Снижение связано в первую очередь с сокращением внутренних перевозок — минус 1,7%, до 38,1 миллионов человек. В то же время международные направления показали рост: плюс 2,2%, до 12,7 миллионов пассажиров. Совокупный пассажирооборот увеличился на 0,2% и достиг 131,7 миллиард пассажиро-километров.