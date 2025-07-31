Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока на 0,8% за полугодие

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июне 2025 года составил 50,8 миллионов человек, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на данные Росавиации.

Снижение связано в первую очередь с сокращением внутренних перевозок — минус 1,7%, до 38,1 миллионов человек. В то же время международные направления показали рост: плюс 2,2%, до 12,7 миллионов пассажиров. Совокупный пассажирооборот увеличился на 0,2% и достиг 131,7 миллиард пассажиро-километров.

Росавиация расследует авиаинциденты в трех регионах России

На долю пяти крупнейших авиакомпаний — «Аэрофлота», «Победы», S7, «России» и «Уральских авиалиний» — пришлось 70,5% общего потока. Среднесуточный показатель перевозок остался на уровне прошлого года — 281 тысяча человек.

Заместитель главы Росавиации Алексей Буевич отметил устойчивость гражданской авиации в условиях внешнего давления. Он также подчеркнул продолжающееся развитие инфраструктуры: в числе новых объектов — аэровокзал в Минеральных Водах и терминалы в Иркутске и Тюмени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:АвиаперевозчикиРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры