Издание пишет, что если бы проводились выборы, Зеленский бы их проиграл, так как его поддержка падает. Чем дольше продолжается конфликт, тем более понятно, что Киев ждет поражение. Украинский лидер повторяет путь многих исторических личностей, например, Наполеона Бонапарта, который также не мог смириться с поражением и продолжал тянуть страну в пропасть.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

