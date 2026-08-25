«Мы с коллегами посмотрели разные сервисы мониторинга различных сбоев, и я не могу подтвердить эту информацию. Никаких необычных всплесков нет. Действительно, могут быть проблемы у Google Play в веб-версии, но это уже давно. Каких-то новых проблемных историй с сервисами Google нет. Cloudflare давно блокируется Роскомнадзором в России, поэтому многие с него уже давно ушли. Роскомнадзор блокирует и «гугловский» знаменитый DNS 8.8.8.8, который во всем мире использовался для обхода блокировок. Но тут тоже ничего нового не произошло», - заявил он.

Также Зыков объяснил, что вообще представляет из себя DNS, и раскрыл, почему теперь российские сайты не перестанут работать, в случае отключения РФ от глобальных корневых DNS‑серверов.