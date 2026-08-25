В России опровергли новые блокировки DNS-сервисов Google и Cloudflare

Владимир Зыков объяснил НСН, что Cloudflare давно блокируется Роскомнадзором в России, так же как и «гугловский» знаменитый DNS 8.8.8.8.

В России не произошло никаких новых блокировок Google и Cloudflare. Об этом НСН рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали блокировку защищённых DNS-протоколов DoH (DNS поверх HTTPS) и DoT (DNS поверх TLS). Проблемы заметили как минимум у абонентов нескольких операторов, в том числе «Ростелекома», «Дом.ру», «Таттелекома» и петербургского SkyNet, пишет digitalbusiness.kz со ссылкой на Securitylab. Зыков не подтвердил эту информацию.

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«Мы с коллегами посмотрели разные сервисы мониторинга различных сбоев, и я не могу подтвердить эту информацию. Никаких необычных всплесков нет. Действительно, могут быть проблемы у Google Play в веб-версии, но это уже давно. Каких-то новых проблемных историй с сервисами Google нет. Cloudflare давно блокируется Роскомнадзором в России, поэтому многие с него уже давно ушли. Роскомнадзор блокирует и «гугловский» знаменитый DNS 8.8.8.8, который во всем мире использовался для обхода блокировок. Но тут тоже ничего нового не произошло», - заявил он.

Также Зыков объяснил, что вообще представляет из себя DNS, и раскрыл, почему теперь российские сайты не перестанут работать, в случае отключения РФ от глобальных корневых DNS‑серверов.

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«Когда вы вбиваете в строке поиска какой‑то URL‑адрес, то за ним скрывается IP‑адрес. Так вот, вы вбиваете в строке название домена, и дальше браузер за доли секунд как раз бежит в DNS, который ему говорит, что за этим доменом скрывается такой‑то IP‑адрес. После этого быстро и незаметно происходит коннект. Как раз для того, чтобы имена преобразовывались в IP‑адреса, и были созданы DNS. Россия долгое время опасалась, что её отключат от глобальных корневых DNS‑серверов, которых в мире существует чуть больше 10. Однако не так давно мы перешли на российскую DNS‑инфраструктуру и таким образом защитили Россию от выключения извне. То есть в случае чего российские сайты, которые находятся в доменах .ru и .рф, продолжат работать», — подытожил он.

Ранее стало известно, что корпорация Google вводит обязательную проверку личности для разработчиков Android-приложений, сообщает Ars Technica. Это приведет к тому, что программисты из России могут лишиться возможности распространять свои продукты за пределами страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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